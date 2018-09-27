НПК «Дедал» и мининвест Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает участие АО «НПК «Дедал» в региональных программах развития, продвижение продукции на международные рынки, включение изделий предприятия в реестр инновационной продукции Московской области для получения преференций при закупке товаров и услуг для нужд Подмосковья, получение мер государственной поддержки за счет бюджета региона, сотрудничество сторон по созданию и внедрению передовых производственных технологий, создание новых рабочих мест.

Уверены, что партнерство с одним из передовых научных и технологических центров индустрии безопасности позволит нам не только повысить защищенность Подмосковья, но и эффективно использовать цифровые технологии и технологические заделы в области цифровых технологий для гражданских нужд, в том числе по проекту «Умный город». Это первое соглашение с предприятием Госкорпорации «Росатом», расположенном на территории Подмосковья. Таких предприятий в регионе почти два десятка. Рассчитываю, что сотрудничество между Росатомом и областью будет интенсивно расширяться. В Подмосковье созданы благоприятный инвестиционный климат для реализации политики импортозамещения, создания новых рабочих мест, разработке новых технологий, внедрения передовых ноу-хау на технологическом уровне, - отметил заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

Выход на гражданские рынки, диверсификация производства, уменьшение доли государственного оборонного заказа в общем объеме выручки – цель, поставленная Президентом России Владимиром Путиным перед всеми предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Московская область – один из ведущих регионов России. Успешный ход реализации инвестиционного проекта по строительству новой промышленной площадки АО «НПК «Дедал» в Особой экономической зоне «Дубна» открывает перед нашим предприятием новые возможности, и мы рады расширению сотрудничества с Подмосковьем, - сказал исполняющий обязанности генерального директора Научно-производственного комплекса «Дедал» Сергей Козлов, комментируя подписание соглашения.

Справочно:

Резидент ОЭЗ «Дубна» АО «НПК «Дедал» - специализированное предприятие Госкорпорации «Росатом», входящее в бизнес-направление «Системы безопасности» Ядерного оружейного комплекса. Исполнитель работ и поставщик оборудования для ФСБ РФ, Министерства обороны России, ФСО РФ, войск Национальной гвардии РФ, МВД РФ. Производственный профиль - изготовление приборов, систем, комплексов технических средств охраны объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения, а также объектов коммерческих предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. В рамках диверсификации предприятий ОПК, развивает новое направление «Геоинформационные системы». В 2018 году подписано соглашение с администрацией городского округа Дубна о внедрении пилотного проекта «Умный город».