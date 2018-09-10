Не берите в руки вакцину для хищников

Вакцина представляет собой брикет-приманку бурого цвета, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных животных, внутри которого заключен контейнер. Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений. Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки.