Не берите в руки вакцину для хищников

В целях профилактики бешенства среди диких плотоядных животных, в период с 24.09.2018 года по 07.10.2018 года будет проводиться раскладка вакцины в лесных массивах, парках, в том числе с использованием средств малой авиации
Вакцина представляет собой брикет-приманку бурого цвета, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных животных, внутри которого заключен контейнер. Вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Поедание животным более одной дозы препарата не вызывает осложнений. Вакцина лечебными свойствами не обладает. При обнаружении брикетов просьба не брать их в руки.