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Наш лес

Администрация     31     чт, 13.09.2018 - 11:31
Сергей Гор
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Посади своё дерево

22 сентября. Начало в 11.00 часов

 

Основные площадки

1 Площадка: Пик Тяпкина. ( За Площадкой «Лесная сказка») высадки  ЛЕВЕЕ от площадки.

Ответственный: Кутьин Константин 89153731514

Ильин Антон Николаевич - генератор ответственный (ПТО ГХ) 89175745054

Елена Абакумова (Инициатива) ответственная за аппаратуру 89779451618

Лопаты – 60 штук, вёдра 10 штук, бочка с водой, 3 тележки.

Кепок- 70 шт., футболок 50, значков 100 штук.

Чай 30 литров, пирожки 100 штук, ответственный Палькин Д. Ю. 89253195433

Саженцы-сеянцы сосны, ели: 1200 штук.

Сбор в 10.00- подвоз саженцев, инвентаря, разметка территории, настройка оборудования.

2 Площадка: ул. Энтузиастов. Вход на  Братские могилы.

Ответственный: Алексенко Елена Сергеевна 89032442796

Иванова Елена Михайловна -  Развлекательное Мероприятие (ДК Октябрь)89684324330

Ответственный: Быков Максим Владимирович  9039624442 (генератор)

Чай 30 литров, пирожки 100 штук, ответственный Палькин Д. Ю. 89253195433

Инвентарь: 20 лопат, 5 вёдер, бочка с водой, 2 тележки.

Кепок – 20, футболок 25, значков 40 штук.

ТУИ - 50 штук.

Сбор в 10.00- подвоз саженцев, инвентаря, разметка территории, настройка оборудования.

3 Площадка: Парк АВИАСТРОИТЕЛЕЙ. (у Монумента и у Губернаторской площадки).

Саженцы:  Яблони (Детская площадка), Клёны (Монумент)

Ответственный: Петрова Светлана Михайловна.

Саженцы: 25  яблонь, 15 клёнов.

Кепки 50 штук, футболки-50 шт значки 100штук.

Требуется перед посадкой саженцев привезти 20 кубометров грунта для разравнивания территории вокруг детской площадки Ответственный Негей В.И.

 

Дополнительные площадки (2)

4 Площадка: Левый Берег – Ул. Северный переулок. Лесозащитная полоса у Дамбы.

Волонтёры ответственный Богомолов Михаил Андреевич

Инвентарь: лопаты 60 штук, вёдра 10 шт., бочка с водой, 3 тележки.

Кепки-40 шт., 30 значков.

Саженцев-сеянцев сосны, ели - 500 штук.

Сбор в 10.00- подвоз саженцев, инвентаря, разметка местности.

5 Площадка Территория возле домов № 30-32 по ул. Боголюбова.( со стороны ул. Боголюбова)

Ответственный: Председатель Совета Дома Доведенко Леонид Владимирович 89652616848

Саженцы: Клёны 35 штук, яблони 25 штук.

Кепки 20 штук, значки 30 штук.

ВСЕГО:

Кепки 200 штук, Футболки 100 штук, значки 300 штук.

 

экология