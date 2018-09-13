Посади своё дерево
22 сентября. Начало в 11.00 часов
Основные площадки
1 Площадка: Пик Тяпкина. ( За Площадкой «Лесная сказка») высадки ЛЕВЕЕ от площадки.
Ответственный: Кутьин Константин 89153731514
Ильин Антон Николаевич - генератор ответственный (ПТО ГХ) 89175745054
Елена Абакумова (Инициатива) ответственная за аппаратуру 89779451618
Лопаты – 60 штук, вёдра 10 штук, бочка с водой, 3 тележки.
Кепок- 70 шт., футболок 50, значков 100 штук.
Чай 30 литров, пирожки 100 штук, ответственный Палькин Д. Ю. 89253195433
Саженцы-сеянцы сосны, ели: 1200 штук.
Сбор в 10.00- подвоз саженцев, инвентаря, разметка территории, настройка оборудования.
2 Площадка: ул. Энтузиастов. Вход на Братские могилы.
Ответственный: Алексенко Елена Сергеевна 89032442796
Иванова Елена Михайловна - Развлекательное Мероприятие (ДК Октябрь)89684324330
Ответственный: Быков Максим Владимирович 9039624442 (генератор)
Чай 30 литров, пирожки 100 штук, ответственный Палькин Д. Ю. 89253195433
Инвентарь: 20 лопат, 5 вёдер, бочка с водой, 2 тележки.
Кепок – 20, футболок 25, значков 40 штук.
ТУИ - 50 штук.
Сбор в 10.00- подвоз саженцев, инвентаря, разметка территории, настройка оборудования.
3 Площадка: Парк АВИАСТРОИТЕЛЕЙ. (у Монумента и у Губернаторской площадки).
Саженцы: Яблони (Детская площадка), Клёны (Монумент)
Ответственный: Петрова Светлана Михайловна.
Саженцы: 25 яблонь, 15 клёнов.
Кепки 50 штук, футболки-50 шт значки 100штук.
Требуется перед посадкой саженцев привезти 20 кубометров грунта для разравнивания территории вокруг детской площадки Ответственный Негей В.И.
Дополнительные площадки (2)
4 Площадка: Левый Берег – Ул. Северный переулок. Лесозащитная полоса у Дамбы.
Волонтёры ответственный Богомолов Михаил Андреевич
Инвентарь: лопаты 60 штук, вёдра 10 шт., бочка с водой, 3 тележки.
Кепки-40 шт., 30 значков.
Саженцев-сеянцев сосны, ели - 500 штук.
Сбор в 10.00- подвоз саженцев, инвентаря, разметка местности.
5 Площадка Территория возле домов № 30-32 по ул. Боголюбова.( со стороны ул. Боголюбова)
Ответственный: Председатель Совета Дома Доведенко Леонид Владимирович 89652616848
Саженцы: Клёны 35 штук, яблони 25 штук.
Кепки 20 штук, значки 30 штук.
ВСЕГО:
Кепки 200 штук, Футболки 100 штук, значки 300 штук.