Написанное сердцем

Новый литературный сезон в библиотеке семейного чтения открылся 22 сентября 2018 г презентацией книги «Всегда спешу к людям». Выход в свет любой книги – это всегда событие и для автора, и для почитателей его таланта. Будь то стихи, статьи, рассказы, житейские зарисовки или даже роман. Дубна не избалована такими событиями. За последние годы можно по пальцам пересчитать счастливчиков, сумевших подержать в руках своё творение, изданное типографским способом. А в жанре биографической прозы это всего лишь третья книга, попавшая мне на глаза.

Бэлу Тимофеевну Бикбову жителям нашего города представлять не надо – её хорошо знают и на левом и на правом берегах Волги. Приехав в наш город в 1961 году, она 14 лет проработала учителем школы, 27 лет - директором ДК «Мир» и 7 лет организатором культурно-массовых мероприятий в библиотеке на Большой Волге.

Об этом и многом другом она увлекательно рассказывает в книге своих воспоминаний. Это понятно и объяснимо – за большую жизнь, полную ярких событий и встреч, накопилось много впечатлений, которыми захотелось поделиться с друзьями, родными и просто с незнакомыми жителями нашего города.

Полный зал людей разного возраста и профессий собрался на презентацию книги и все они говорили о Бэле Тимофеевне в восхитительной и превосходной степени. К концу вечера я даже испытал чувство гордости за то, что давно знаком с героиней вечера и являюсь в некотором роде её коллегой по культурно-массовой работе. Открыл вечер и его вёл на всём протяжении дубненский журналист Сергей Алексеевич Гор.

После каждого выступающего, автор книги что-то добавляла, давала свои пояснения, рассказывала о наиболее интересных событиях своей жизни, не вошедших в книгу. Всё было так увлекательно, что время летело незаметно. В своём выступлении Сталина Григорьевна Папазова каждую строчку текста книги назвала «написанной сердцем».

Иван Ярославович Шимон рассказал, как Бэла Тимофеевна задумала и осуществила проведение «Есенинского праздника поэзии», который 4 и 6 октября нынешнего года уже в седьмой раз соберёт любителей творчества великого русского поэта.

Валентин Елисеевич Уралов прочитал только что написанные стихи-поздравление автору воспоминаний.

Владимир Люков и Александр Сеннер вспомнили годы советской цензуры, когда их любимый директор ДК «Мир» регулярно получала выговоры и лишалась премии за спектакли и постановки, проходившие в очаге культуры ОИЯИ.

Светлана Петровна Пизик рассказала о поэтических вечерах в ДК «Мир», а Людмила Иосифовна Трубчанинова – о трудной доле культмассового работника.

Были выступления давних друзей, участников татарского землячества в Дубне, представителей Совета ветеранов и учеников её любимого 10 «А» школы № 5, где Бэла Тимофеевна была классным руководителем. Все выступающие дарили букеты цветов автору книги.

Последними выступили Анатолий Михайлович и Ирина Анатольевна – муж и дочь автора, которым посвящено немало страниц в новой и пока единственной книге Белы Тимофеевны. Очень трогательно было смотреть на них и слушать воспоминания о том, как они вместе прожили полные самыми разными событиями годы.

Завершился вечер словами благодарности автора к тем, кто помог в издании мемуаров, совместным фотографированием на память и дарением книг с автографом автора.

Член Союза писателей России, руководитель Дубненского отделения СПР

Александр Воронин