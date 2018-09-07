Начался ремонт и перенос самолета ТУ-124 в Кимрах

В ноябре текущего года будут отмечать юбилей нашего земляка - 130 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора А.Н. Туполева. К этой памятной дате администрация города Кимры планирует отремонтировать самолёт-памятник и установить его на новом месте - на правобережной стороне города при въезде на мост.

В начале августа в Кимры приехали представители публичного акционерного общества «Туполев» и ОАО «360 АРЗ» (360-й авиационный ремонтный завод в Рязани), чтобы провести обследование памятника ТУ-124. А в начале сентября они провели отстыковку отъемных частей крыла самолёта. Общий контроль и организацию работ выполняют волонтеры центрального музея ВВС России, сообщает «Кимрский вестник».

- Задача нашей бригады – подготовить объект к перекату на новое место, - рассказывает Александр Парамзин, заместитель начальника цеха ремонта авиационного вооружения «360 АРЗ». - Чтобы уменьшить его габариты, нужно отстыковать крылья и снять киль, а также осмотреть шасси и оценить их состояние – насколько они готовы к перекатке. В дальнейшем планируется устранить коррозию и дополнить конструкцию недостающими элементами. Хочу выразить большую благодарность местным жителям, они с готовностью нам помогают.

Памятник советскому авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву был установлен в городе Кимры в 1984 году: на постаменте возвышается бывший самолёт ТУ-124 - первый в мире пассажирский самолет с турбовентиляторными двигателями, разработанный бюро под руководством Туполева.