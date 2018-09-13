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Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября

Соцзащита     10     чт, 13.09.2018 - 08:06
Пенсионный фонд
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Елена Ступина , Главный специалист-эксперт ПФР №36

Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте, полностью или частично.

Начиная с 1 февраля 2018 года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в себя:

  • Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 828,14 рубля.

  • Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128,11 рубля.

  • Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рубля.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.

Источник: 
Начальник группы социальных выплат ГУ УПФР № 36 Егорова М.А.
Пенсионный фонд