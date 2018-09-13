Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте, полностью или частично.

Начиная с 1 февраля 2018 года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц и включает в себя:

Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 828,14 рубля.

Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128,11 рубля.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рубля.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.