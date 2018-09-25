На конференции в Дубне обсудят перспективы развития российских ОЭЗ

В этом году главная тема традиционной конференции в ОЭЗ «Дубна» - «Особые экономические зоны России – опыт создания и перспективы развития». Кроме того, программой мероприятия предусмотрено продолжить обсуждение развития отечественного производства медицинских изделий и лекарственных средств. Также участники конференции – ведущие российские ученые и специалисты обратят свое внимание на тенденции развития IT-образования и примут участие в дискуссиях о развитии наукоградов и инновационных кластеров.

Соорганизаторами мероприятия выступят министерство экономического развития Российской Федерации, Московская областная Дума, правительство Московской области, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», администрация г. Дубны, Объединенный институт ядерных исследований, Союз развития наукоградов России, Российский экономический университет им Г.В. Плеханова, Торгово-промышленная палата г. Дубны, МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна», Некоммерческое партнерство «Дубна», Медико-технический кластер Московской области.

Как обычно, на конференции запланированы круглые столы и несколько заседаний по секциям. Например, на одном из них будут рассматриваться вопросы ведения бизнеса в ОЭЗ «Дубна». Специалисты ее Управляющей компании познакомят участников мероприятия, в том числе, представителей потенциальных инвесторов, с тем, как можно получить статус резидента, подробно расскажут о действующих на территории льготах и преференциях, порядке оформления необходимых документов и получении разрешений на строительство собственных предприятий. Также в рамках конференции планируется обсудить вопросы, связанные с финансированием создания новых производств и развитием внешнеэкономической деятельности.

Для участников конференции запланированы экскурсии на площадки новых высокотехнологичных разработок и производств компаний-резидентов особой экономической зоны, а также дубненских предприятий.