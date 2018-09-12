На автодороге Дубна-Кимры-Горицы сбили велосипедиста

Как сообщает региональное управление ГИБДД, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги.

После аварии водитель автомобиля скрылся с места ДТП, а 36-летнего велосипедиста, который, к слову, находился в состоянии алкогольного опьянения, отправили с травмами в больницу.