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На автодороге Дубна-Кимры-Горицы сбили велосипедиста

Происшествия     45     ср, 12.09.2018 - 10:01
Виктор Неф
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Во вторник, 11 сентября около 19:00, на автодороге Дубна – Кимры – Горицы в Кимрском районе произошло ДТП

Как сообщает региональное управление ГИБДД, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги.

После аварии водитель автомобиля скрылся с места ДТП, а 36-летнего велосипедиста, который, к слову, находился в состоянии алкогольного опьянения, отправили с травмами в больницу.

Источник: 
ТВ Тверь
ДТП