Мошенничество с газовым оборудованием

Незваный гость ловко продемонстрировал данное оборудование, введя в заблуждение заявительницу, продал ей по чеку газовое устройство. В настоящее время по данному факту ведётся проверка.

Уважаемые жители города Дубна!

Схема этого вида мошенничества проста: при подключении газовый прибор издаёт звуковые сигналы (начинает пищать), которые продавцы выдают за признак тревоги, аргументируя это тем, что «Ваше помещение загазовано!». Впечатлительные люди начинают воспринимать это как тревогу, угрозу для жизни и покупают данный прибор.

Полиция убедительно просит Вас быть бдительными!

Зачастую «ЛжеГазовики» ходят по квартирам с утра или в первой половине дня. Они выбирают самую неприглядную дверь, рассчитывая на то, что именно в этой квартире живую люди преклонного возраста, нуждающиеся во внимании и помощи.

Будьте осторожными!

Если к вам в дом (в квартиру) звонят люди, представляющиеся сотрудниками разных служб, и просят открыть дверь по тем или иным причинам, не торопитесь их впускать. Настоятельно рекомендуем вам позвонить в управляющую компанию которая обслуживает ваш дом или в эту службу (к примеру, «04 служба газа»), и узнать, работает ли там человек под фамилией, которую он вам назвал.

Если диспетчер подтвердит, что такие специалисты были направлены по вашему адресу, тогда можно приоткрыть им дверь и попросить показать удостоверения, и сверить их с фотографиями в нем. После этого только впустить в квартиру и проконтролировать их работу.

Будьте более бдительны в приобретении предлагаемых вам товаров или каких-либо услуг. Возможно, данные товары могут продаваться по сильно завышенным ценам.

Помните, что настоящий газовик:

проводит техобслуживание газового оборудования один раз в год;

производит установку и замену газовых приборов только по заявке абонентов.

И напоследок, обращение к молодому поколению: заботьтесь о своих родных и близких, уделяя особое внимание своим родителям, бабушкам и дедушкам. Регулярно напоминайте им об опасностях, с которыми они могут столкнуться дома, оставшись одни, без помощи.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия — незамедлительно обращайтесь в Дежурную часть по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112)