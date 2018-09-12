Кто будет обслуживать газовое оборудование в Дубне?

По поручению главы города М.Н. Данилова, пресс-служба администрации Дубны организовала встречу журналистов с представителями организаций, которые будут обслуживать наше газовое хозяйство. Пока таких специализированных компаний три. Именно они заёмутся профилактикой и ремонтом внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

На вопросы представителей СМИ о ремонте, диагностике, тарифах на обслуживание и другом отвечали генеральный директор ООО СО «Газовщик» Е.В. Цыганова, генеральный директор НТЦ «Квант» Е.М. Суслов, его заместитель Э.Б. Чимитова, директор филиала «Квант» в Дубне М.А. Леонтьев, представитель АО «Мособлгаз» Е.К. Хапов. Своим видением решения накопившихся проблем поделился начальник ЦХО администрации Дубны Д.В. Шилин.

А проблем в этой сфере городского хозяйства, как выяснилось, достаточно много. Но со всеми из них, не без содействия собственников оборудования, компании готовы справиться.

Как заверили руководители компаний, интересующие жителей города сведения о квалификации их персонала, ценовой политике и многом другом, можно найти в открытом доступе в сети Интернет.

Подробнее о встрече в нашем видео