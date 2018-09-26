Кредитно-финансовые организации будут блокировать карты клиентов для остановки «мошеннических» операций

Получение согласия клиента на блокировку счета при этом не требуется.

От Банка только требуется сразу же связаться с клиентом, сообщить ему, что операция по переводу денег приостановлена и запросить от него подтверждения правильности перечисления денег. При поступлении подтверждения от клиента или по истечении двух рабочих дней Банк возобновляет исполнение распоряжения.

Если вы обладаете информацией о правонарушениях или преступлениях – просьба сообщать по телефонам в Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112)