К проблеме ответственности ученого перед обществом

В целом это интересная статья по весьма актуальной, хотя и не новой проблеме. Как известно, в последние десятилетия в нашей стране имел место ряд случаев, когда на основе превратного понимания исторических источников или недостаточно адекватной интерпретации новых археологических находок городские власти провозглашали удревнение города и организовывали юбилейные торжества, под которые получали довольно масштабное финансирование из регионального или федерального бюджета. Все эти случаи вызывали негативную оценку специалистов и научной общественности, они достаточно широко известны. Но, к сожалению, в данной статье ее автор решил пополнить свой список и поставил в число городов с фальсифицированными юбилеями подмосковную Дубну.

При этом рассуждения Алексея Владимировича о Дубне в данном печальном контексте оказались очень далеки от действительности. Выступая против исторических фальсификаций, автор статьи фактически сам опубликовал такую фальсификацию, причем эта фальсификация касается даже не археологических или исторических источников, в которых зачастую непросто разобраться и специалистам, а нашей повседневной действительности и событий последних десятилетий, хорошо освещенных как в СМИ, так и на различных ресурсах сети «Интернет».

Прежде всего, некорректной является сама попытка поставить Дубну в ряд городов с фальсифицированными юбилеями, что очевидно уже хотя бы из того известного факта, что никакого «удревняющего юбилея» в Дубне никто и никогда не отмечал. В подмосковной Дубне действительно существует большой интерес к одноименному древнерусскому городу, который существовал в XII-XIII веках, а возможно, и некоторое время позднее, на территории современного города. Этот интерес был закономерно вызван археологическими раскопками древнерусской Дубны, которые в 1963-1965 годах проводила археологическая экспедиция Государственного Исторического музея под руководством А.В. Успенской при участии дубненских учителей истории и учащихся городских школ. Дальнейшее внимание городской общественности к теме древнерусской Дубны было вызвано новыми научными результатами, которые были получены в 1987 году работавшим тогда в Институте археологии АН СССР С.В. Белецким, который проанализировал и опубликовал результаты изучения домонгольских актовых печатей и торговых пломб древнерусской Дубны; а впоследствии – и результатами новых исследований Дубненской археологической экспедиции, которая была организована Московским областным общественным фондом историко-краеведческих исследований «Наследие» и муниципальным краеведческим музеем.

На волне этого интереса в городском краеведческом музее была создана хорошая археологическая экспозиция, информация о древнем городе была включена в городские учебные пособия по краеведению, а на месте расположения городища Дубна, неподалеку от исследованных здесь археологических раскопов, был установлен памятный камень, посвященный древнерусской Дубне. Этот камень стал местом преткновения для одного из жителей города, учительницы рисования на пенсии Ларисы Леонидовны Зиновьевой. По какой-то причине она посчитала, что излишнее, по ее мнению, внимание к древнерусской Дубне будто бы как-то унижает историю современного наукограда, и начала рассылать по этому поводу многочисленные письма, обращаться со статьями в городские газеты и т.д., причем в своих статьях и письмах она непременно обвиняла своих оппонентов в том, что те фальсифицируют историю современного города. Поднятую этими обвинениями волну и поймал автор обсуждаемой статьи А.В. Сиренов. К сожалению, не посчитав нужным разобраться в действительных обстоятельствах дела, он записал Дубну в свой список.

Факт крайне легковесного подхода к этому вопросу, который, к сожалению, продемонстрировал А.В. Сиренов, очевиден из сделанных им просто анекдотических ошибок. Так, в своей статье он пишет, что якобы «в 1960 г. к городу Дубна был присоединен соседний город Иваньково и в результате этого в черте Дубны оказалось место древнерусского городища, впоследствии изученного археологами». Не занимавшийся специально этим вопросом автор мог и не знать о том, что в действительности 13 декабря 1960 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР города Дубна и Иваньково были объединены в один город Дубна, о том, как 26 декабря 1960 года проходила объединенная сессия Дубненского и Иваньковского городских Советов депутатов трудящихся – хотя все эти сведения совсем не сложно найти и в публикациях, и в Интернете. Но, рассуждая в своей статье о древнерусской Дубне, он должен был хотя бы разобраться в том, где именно находился этот город. Совершенно очевидно, что древнерусская Дубна, располагавшаяся на правом берегу реки Волги, при впадении в нее реки Дубны, никогда не могла находиться на территории города Иваньково, который с момента его создания 22 мая 1958 года располагался только на левом берегу реки Волги. Получается, что А.В. Сиренов даже не знает о том, где находится объект, о котором он рассуждает со всем своим авторитетом историка.

Далее автор статьи пишет: «В начале XXI в. в Дубне был учрежден Музей археологии и истории, и сотрудники этого музея, прежде всего его директор Ф.Н. Петров, выступили инициаторами установки памятного знака Юрию Долгорукому как основателю Дубны». К сожалению, ничто из этого высказывания не является правдой. Муниципальный Музей археологии и краеведения города Дубны был основан вовсе не «в начале XXI века», а еще в предыдущем столетии, в 1994 году. Ф.Н. Петров, работавший в 2011-2015 гг. директором этого музея, как и сам музей, не имеют никакого отношения к установке указанного памятного камня – он был установлен в 2004 году Московским областным общественным фондом «Наследие» по согласованию с администрацией города Дубны, а автором надписи на камне стал доктор исторических наук, профессор Университета «Дубна» И.Я. Шимон. Информацию об этом легко можно найти на сайтах «Наследия» и дубненских СМИ, совершенно непонятно, зачем вместо этого автору статьи, направленной против исторических фальсификаций, понадобилось заниматься такими выдумками. Если бы он нашел, например, статьи Ивана Ярославовича Шимона, в которых он рассказывает о том, как появилась надпись на памятном камня, то, может быть, понял, что камень, расположенный на месте древнерусского города как раз и посвящен истории этого города, а не стал бы приписывать, вслед за Л.Л. Зиновьевой, авторам надписи на камне желание как-то фальсифицировать историю города современного.

Далее А.В. Сиренов рассуждает о том, что «ситуация с юбилеем Дубны нетипична, поскольку против фальсификации выступила городская общественность». Можно оставить на совести автора его желание назвать уважаемую Ларису Леонидовну «городской общественностью», что, наверное, является слишком сильным высказыванием и не подтверждается фактами. Но он совершенно прав в том, что «ситуация с юбилеем Дубны нетипична», только эта нетипичность заключается в том, что как раз никакого юбилея современного города Дубны, которому был бы приписан возраст его исторического предшественника, в Дубне никогда не было! Да, в городе организуются мероприятия, посвященные памяти древнерусской Дубны, некоторые из них получили известность, как, например, фестиваль исторической реконструкции «Дубенский стан». Но это именно память о древнерусском городе, которому современный город наследует территорию и имя, в ней нет смешения этих городов. Именно высокий образовательный уровень жителей наукограда, о котором пишет А.В. Сиренов, и, конечно, корректная работа специалистов и привели к тому, что Дубна счастливо избежала соблазна заниматься какими-либо фальсификациями своей и так интересной и насыщенной истории. Зачем же автору статьи понадобилось придумывать эту несуществующую юбилейную фальсификацию?

Действительно, у разных специалистов различаются интерпретации истории древнерусской Дубны, и это совершенно нормально, пока все они остаются корректными и оперируют фактами. Различается и отношение к памятному знаку, который был установлен в 2004 году на месте нахождения этого города. Когда в прессе возникла дискуссия по этому вопросу, несколько известных коллег А.В. Сиренова высказались в поддержку корректности существования этого памятника, в их числе доктора исторических наук С.В. Белецкий, В.Л. Егоров (кстати, активно выступавший в свое время против выдуманного 1000-летия Казани), В.Н. Горлов, Д.А. Левчик; также корректность памятного знака подтвердили в своих заключениях Институт археологии РАН и Институт истории материальной культуры РАН. Один из известных российских историков, В.А. Кучкин, готовивший по заказу Л.Л. Зиновьевой еще одно заключение по истории Дубны, высказался против памятного знака, хотя сам же в своих более ранних (а также более поздних!) публикациях говорил об основании древнерусской Дубны при Юрии Долгоруком. Вся эта дискуссия вокруг камня породила столько статей, что даже попала на Википедию, она сама по себе является интереснейшим феноменом современной интеллектуальной жизни, но никакой фальсификации в ней, конечно же, также не содержится.

Нам очень жаль, что А.В. Сиренов не посчитал необходимым разобраться в этом вопросе и, допуская целый ряд фактических ошибок, создал в определенном смысле фальсификацию в статье, направленной против фальсификаций. Надеемся, что он сделал это непреднамеренно и, разобравшись в вопросе, может еще поправить свое некорректное публичное высказывание. Тот несомненный авторитет, которым пользуются в обществе ученые, накладывает на них самих высокую меру социальной ответственности. К сожалению, нередки случаи, когда от необоснованных или некорректных высказываний специалистов, как круги на воде, расходятся печальные последствия, и всем нам нужно об том помнить.

Игорь Даченков, председатель Московского областного общественного фонда «Наследие»

Федор Петров, научный сотрудник музейного отдела Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим», в 2011-2015 гг. – директор Музея археологии и краеведения г. Дубны

Лариса Пантелеева, научный сотрудник отдела археологии Сахалинского областного краеведческого музея, в 2011-2017 гг. – научный сотрудник Музея археологии и краеведения г. Дубны