Информация для работающих пенсионеров

В случае увольнения с работы пенсионеру нет необходимости приходить в Управление ПФР и сообщать об этом. Со 2 квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы будет определяться Пенсионным фондом автоматически - на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета.

После получения и обработки Управлением ПФР отчетности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, человек начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии до следующей индексации уменьшаться не будет.

В том случае, если работающий пенсионер уволился с работы в период начиная с 1 апреля 2016 г. и позже, увеличение размера его страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будет происходить следующим образом. В соответствии с новой статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» уточнение сведений об осуществлении или прекращении пенсионером работы производится на основании сведений индивидуального персонифицированного учета. Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, представленные страхователем. Суммы пенсии с учетом индексации выплачиваются с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено данное решение.

Рассмотрим процесс выплаты пенсии на примере. Пенсионер уволился с 25.05.2017г. Работодатель сдаст отчетность за него за май 2017г. как за работающего. В отчетность за июнь 2017г. данный пенсионер не попадет, т.к. в июне у него не было ни одного дня работы. Получив указанную отчетность, пенсионный орган в августе 2017г. вынесет решение о выплате сумм пенсии и фиксированной выплаты с учетом индексации. Выплата пенсии в новом размере будет осуществлена со следующего месяца после вынесения решения, т.е. с сентября 2017г. Таким образом, размер сентябрьской пенсии будет выплачен с учетом всех прошедших увеличений стоимости одного пенсионного коэффициента – и за 2016 год, и за 2017 год.

Обращаем внимание на изменения в законодательстве, касающиеся выплаты пенсии. С 1 января 2018 года определен новый порядок выплаты пенсий гражданам, прекратившим работу. Если решение о выплате пенсии (с учетом индексации) в соответствии с ранее определенной технологией выносится в январе 2018г. и позднее, то таким пенсионерам производится доплата за период начиная с месяца, следующего за месяцем прекращения работы. То есть наличие или отсутствие доплаты пенсии зависит от того, в каком году (2017 или 2018) выносится указанное решение. Например, пенсионер уволился в середине сентябре 2017. В октябре 2017 г. нет ни одного рабочего дня. Отчетность работодатель сдает в ноябре 2017, в декабре 2017 выносится решение о выплате пенсии с учетом индексации. Доплата не производится, так как решение вынесено в рамках старого законодательства.

Если же человек уволился, например, в начале октября 2017, в ноябре 2017 нет ни одного рабочего дня, отчетность работодатель сдаст в декабре, решение о выплате пенсии с учетом индексации будет выноситься в январе 2018, то есть в рамках нового законодательства. В данном случае будет произведена доплата причитающихся сумм пенсии за период с ноября 2017г., то есть будет дополнительно выплачена разница между размером пенсии с индексацией и размером пенсии без индексации за ноябрь, декабрь и январь. «Февральская» пенсия уже будет установлена в повышенном размере.

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