Дубна под знаком Весы

Астрологи совместили географическую карту Подмосковья с картой знаков Зодиака и получили интересные данные о территории и предпочтениях жителей
– Московская область достаточно велика, и многие ее части имеют абсолютно различные характеристики, – говорит астролог Лариса Гольд. – При этом географически регион можно наложить на карту знаков Зодиака. Так многое становится понятным. Например, почему территория развивалась по тому или иному сценарию.
ВЕСЫ – ДМИТРОВ И ДУБНА
Знак гарантирует стабильность, дипломатичность, стремление к гармонии. Астрология говорит, что весы благоприятствуют юриспруденции, дипломатии, торговле, культуре, дизайну.
На самом деле
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В Дмитрове действительно богатая история и культура: кремль, Борисоглебский монастырь и исторические здания. А Дубна притягивает деятелей кино. В городе проходили съемки фильмов «Волга-Волга», «Подмосковные вечера», сериала «Бригада».
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Дубна славится прежде всего как наукоград. Градообразующее предприятие здесь Объединенный институт ядерных исследований. В Дмитрове хорошо развита промышленность – молочное производство и деревообработка.
– Дубна – особенный город, это место, которое притягивает личностей определенного склада, – отмечает глава городского округа Дубна Максим Данилов. – Удивительная природа наукограда дает, конечно, стремление к гармонии. Однако, на мой взгляд, для Дубны характерно внимание не только к форме, а главным образом к содержанию, желание докопаться до сути вещей. И конечно, у дубненцев всегда есть собственное твердое мнение, подкрепленное фактами, которое непоколебимо и не меняется под давлением.