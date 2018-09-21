Дубна под знаком Весы

– Московская область достаточно велика, и многие ее части имеют абсолютно различные характеристики, – говорит астролог Лариса Гольд. – При этом географически регион можно наложить на карту знаков Зодиака. Так многое становится понятным. Например, почему территория развивалась по тому или иному сценарию.

ВЕСЫ – ДМИТРОВ И ДУБНА

Знак гарантирует стабильность, дипломатичность, стремление к гармонии. Астрология говорит, что весы благоприятствуют юриспруденции, дипломатии, торговле, культуре, дизайну.

На самом деле

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В Дмитрове действительно богатая история и культура: кремль, Борисоглебский монастырь и исторические здания. А Дубна притягивает деятелей кино. В городе проходили съемки фильмов «Волга-Волга», «Подмосковные вечера», сериала «Бригада».

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Дубна славится прежде всего как наукоград. Градообразующее предприятие здесь Объединенный институт ядерных исследований. В Дмитрове хорошо развита промышленность – молочное производство и деревообработка.