ДТП на автодороге Кимры-Каюрово-Селищи

Велосипедист двигался по краю проезжей части. Мужчина в возрасте сел на велосипед, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент, когда он передвигался на нём, в попутном направлении шла компания молодежи. Велосипедист стал их объезжать и выехал на встречную полосу, на которую в этот момент с боковой дороги выезжал внедорожник Great Wall, в котором находилась семейная пара.

Водитель китайского автомобиля стал уходить от наезда, но расстояние до велосипедиста было слишком мало - он упал на асфальт, а его голова попала под заднее колесо внедорожника.

В результате ДТП мужчина получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Пострадавшего на машине скорой помощи повезли в больницу, однако по пути в медучреждение он скончался от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.