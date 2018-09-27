Директор гимназии №11: «Ремонт сделали на отлично!»

25 сентября делегация в составе генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, и.о. главы г. Дубны Владимира Потапенко, заместителя генерального директора ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Альбины Бурнацевой и исполнительного директора АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Тараса Рассолова посетила гимназию №11. Цель визита была двойной – проинспектировать качество ремонтных работ, которые были выполнены специалистами отдела эксплуатации особой экономической зоны при поддержке компаний-резидентов, а также поздравить педагогов гимназии с наступающим Днем учителя. Руководитель особой экономической зоны уже при входе в гимназию вручил ее директору Анне Лихачевой большой букет роз и пожелал успехов в новом учебном году.

Управляющая компания ОЭЗ уже второй год шефствует над гимназией. За это время было проведено немало мероприятий по профориентации, учителя и ребята побывали на предприятиях компаний «ПРОМТЕХ-Дубна», «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», «Нордавинд-Дубна», «Интерграфика» и «Связь инжиниринг», на выставке проектов резидентов многое узнали о новых возможностях территории и востребованных здесь профессиях.

Второй год шефы помогают гимназии и в обновлении помещений. В этот раз в течение месяца специалисты отдела эксплуатации особой экономической зоны ремонтировали рекреацию русского языка на третьем этаже – красили стены и радиаторы отопления, меняли на новый линолеум, провели замену всех дверей в классы, плинтусов, выполняли другие работы. Свою оценку этому поставила директор гимназии.

- Заключенный ОЭЗ «Дубна» договор о сотрудничестве с гимназией успешно реализуется, - сказала Анна Лихачева. - По нашей пятибалльной системе ремонт выполнен на «отлично»! И я хочу всех поблагодарить, потому что это было сделано качественно, в намеченные сроки, а главное – с душой. Сотрудничество с особой экономической зоной продолжается, и я надеюсь, что в наступившем учебном году мы не раз побываем на экскурсиях в ОЭЗ и на предприятиях ее резидентов.

В актовом зале гимназии, заполненном до отказа, в этот будничный день было необычно празднично. Учащиеся разных классов подготовили музыкально-танцевальные номера, и исполнили их под аплодисменты своих шефов. А затем состоялась торжественная часть встречи. И.о. главы города Владимир Потапенко поблагодарил руководителя ОЭЗ за большую работу, которую коллектив ведет в подшефных образовательных учреждениях – государственном университете «Дубна» и муниципальных гимназиях №3 и №11.

- Вы решаете очень важную для города задачу по подготовке будущих грамотных специалистов, - зачитал Владимир Потапенко текст благодарственного письма за подписью главы города Максима Данилова. - Многочисленные экскурсии студентов и школьников в ОЭЗ «Дубна», практика на предприятиях ее резидентов помогают в профориентации молодежи, а материально-техническая поддержка вуза и гимназий способствует современному обучению.

Грамотами за качественно выполненный в гимназии ремонт были награждены руководитель направления «эксплуатация зданий и сооружений» отдела эксплуатации ОЭЗ «Дубна» Валерий Данилов и сотрудники этого направления Сергей Мокров, Алексей Мокров и Андрей Лисовол. А представителям компаний-резидентов, которые стали спонсорами этих работ, аплодировали трижды – им были вручены грамоты и благодарственные письма от администрации города, ОЭЗ «Дубна» и гимназии.