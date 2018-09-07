Денис Буцаев: «Для Подмосковья развитие ОЭЗ «Дубна» является безусловным приоритетом»

Рабочий визит заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева в особую экономическую зону «Дубна» начался с осмотра информационного стенда о левобережном участке ОЭЗ, на котором были отображены объекты резидентов и инфраструктуры. О ходе проведенных и осуществляющихся работ, а также о динамике развития проекта в целом за последние годы доложил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

- В нашей зоне очень высокая активность строительства резидентов, в том числе, тех компаний, которые получили статус совсем недавно, - отметил руководитель ОЭЗ. - Сегодня у нас порядка 38 компаний со строительством собственных предприятий, 8 резидентов ввели объекты и уже осуществляют деятельность. В этом году планируют завершить строительство еще 12 компаний, три из них запустят производство. А в наших прогнозах – разместить на двух площадках ОЭЗ до 70 предприятий и создать порядка 9,5 тысяч рабочих мест.

Инфраструктура для возведения предприятий есть, уже построена улично-дорожная сеть и вся необходимая инженерная инфраструктура. А в этот день состоялся торжественный запуск еще одного объекта - очистных сооружений №2 поверхностного стока ливневой канализации, которые предназначены для очистки ливневых стоков левобережной площадки. Производительность ЛОС составляет 150 куб.м/час.

- Достаточно сложный проект для нас, мы вместе с федеральными коллегами его финансировали, - сказал Денис Буцаев. - Объект полностью готов, хорошие технологические решения. Особенно приятно, что в используемых технологиях участвуют компании, которые производят это оборудование на территории Московской области. У нас и очистные сооружения расположены на территории региона, и оборудование для них произведено на территории нашего региона.

Глава инвестиционного блока проинспектировал ход работ и по другим объектам инфраструктуры, отметив, что намеченные сроки соблюдаются и к концу текущего года будут завершены все запланированные работы по второй очереди развития ОЭЗ «Дубна». Кроме того, он осмотрел строящиеся объекты резидентов и посетил предприятие «Дедал», которое входит в состав Ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» и является одним из лидеров отечественной индустрии безопасности. Министру были продемонстрированы новые разработки, в том числе, информационные системы проекта «Умный город», который успешно реализуется в Дубне. По мнению Дениса Буцаева, положительный опыт вполне может быть использован в работе и других муниципалитетов, а также служб Подмосковья.

Конечно, главным событием дня стала закладка символического первого камня в основание фундамента уникального для России научно-производственного предприятия резидента «Доступная среда». Здесь будут выпускать практически все средства технической реабилитации, навигации и ориентирования для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, а также оказывать услуги по трудовой реабилитации и обучению людей с ограниченными возможностями. Резидент реализует проект в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного с правительством Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. Компанию, ее учредителя Александра Рявкина, являющегося также президентом Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слабовидящих» (ВОС), и всех участников торжественного мероприятия с началом строительства поздравили министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, лава городского округа Дубна Максим Данилов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

- Для нас этот проект особенно важен в связи с тем, что предприятие выпускает многие из тех элементов, которые мы используем в реализации программы «Доступная среда» на территории Подмосковья, - сказал Денис Буцаев. - Опять же спрос на эту продукцию будет обеспечивать, в том числе, и Подмосковье. Мы впечатлены скоростью принятия решения, благодарны инвестору за то, что была выбрана «Дубна» и Подмосковье. Я могу подтвердить, что все, что мы подписываем на Петербургском экономическом форуме, – у нас все реализовывается. Это хорошая добрая традиция, которую мы крайне скрупулезно собираемся отслеживать в будущем.

Министр также добавил, что для Подмосковья появление таких социально значимых предприятий, «развитие ОЭЗ «Дубна», развитие промышленного комплекса является безусловным приоритетом».

Общая площадь объекта, который будет возводиться в три этапа, составит порядка 22 тыс. кв. метров. Начало строительству первой очереди – корпуса в 7,4 тыс. кв. метров положено. К декабрю 2019 года резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Доступная среда» планирует ввести объект в эксплуатацию и начать производство.