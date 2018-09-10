Большой адронный коллайдер: 10 лет работы

Главная задача Большого адронного коллайдера — достоверно обнаружить отклонения от Стандартной модели. Ожидается, что БАК даст ответы на некоторые фундаментальные вопросы физики, касающиеся основных законов взаимодействия между элементарными частицами, глубинной структуры пространства и времени, и, в частности, взаимосвязи квантовой механики и общей теории относительности.

Благодаря большей энергии по сравнению с предшествующими коллайдерами, БАК позволил «заглянуть» в недоступную ранее область энергий и получить научные результаты, накладывающие ограничения на ряд теоретических моделей.

В 2014 году, ЦЕРН и ОИЯИ приняли решение о взаимном предоставлении статуса наблюдателя. Весомый вклад ОИЯИ в осуществление проекта века – «Большой адронный коллайдер (LHC)» – получил высокую оценку мирового научного сообщества. С успехом и точно в срок были выполнены все обязательства ОИЯИ по разработке и созданию отдельных систем детекторов ATLAS, CMS, ALICE и самой машины LHC. В последние годы группы ОИЯИ сыграли важную роль в работах по техническому усовершенствованию Большого адронного коллайдера, модернизации детекторов, а также в получении новых физических результатов на основе данных, собранных в ходе сеансов на LHC.