Аудит ядерной квалификации

В проверяющую организацию – АО «Русатом Автоматизированные системы управления» – будут направлены документы для предварительной оценки, в том числе подробное описание деятельности и непосредственный перечень работ, выполняемых приборным заводом. В первых числах октября состоится визит представителей «РАСУ» на предприятие. Они проведут опрос сотрудников АО «ТЕНЗОР» с заполнением опросного листа, составленного на основании Кодекса ядерной безопасности Венгрии.

Сейчас на единственной в стране атомной электростанции «Пакш», построенной в 1974-1987 годах с участием СССР, действуют четыре энергоблока. Они вырабатывают более 40% от общего количества электроэнергии, производимой на территории государства. В конце 2014 года Россия и Венгрия договорились о строительстве пятого и шестого блоков АЭС «Пакш-2» с реакторными установками, чтобы постепенно увеличить долю атомной генерации в венгерской энергосистеме до 70%.

После одобрения Еврокомиссии, в 2017 году стороны приступили к реализации проекта, а в 2018-м – непосредственно к строительству. Сертификаты международного образца дают российским производителям АСУ ТП доступ к контрактам на сумму, превышающую 3 млрд евро.

– Наличие сертификатов соответствия международным стандартам является обязательным условием для участия в конкурсе на поставку продукции в страны Евросоюза. Успешное прохождение международной сертификации систем контроля и управления АСУ ТП открывает нашему предприятию дорогу на европейские рынки и в частности – для выполнения заказов в рамках российско-венгерского сотрудничества по сооружению новых энергоблоков АЭС «Пакш-2», – рассказал директор по качеству АО «ТЕНЗОР» Николай Дандыкин.