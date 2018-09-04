Аппаратно-программные комплексы резидента ОЭЗ «Дубна» на все случаи жизни

Реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области, был утвержден в регионе чуть более года назад. А сегодня в этом списке уже насчитывается около десятка изделий и услуг, которые производят и оказывают резиденты особой экономической зоны «Дубна». На днях реестр пополнили программно-технические средства оповещения компании «Первое Маршрутное Телевидение». Резидент специализируется на выпуске аппаратно-программных комплексов «Система информирования и оповещения населения в транспорте и местах массового пребывания населения».

- Мы создали реестр инновационной продукции подмосковных предприятий для того, чтобы стимулировать спрос на нее в регионе, помочь в ее продвижении на рынок, - говорит заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – В ОЭЗ «Дубна» немало уникальных, востребованных разработок, товаров, о которых потребители могут не знать. Теперь для получения такой информации достаточно заглянуть в наш реестр. Например, аппаратно-программные комплексы «Первого Маршрутного Телевидения» позволяют в режиме реального времени информировать и оповещать людей, которые находятся в транспорте и в местах массового пребывания, о чрезвычайных ситуациях, методах и способах защиты от стихийных бедствий, военных и террористических угрозах. Это огромная помощь для таких специальных служб и ведомств, как МЧС, МВД, единая дежурная диспетчерская служба.

Благодаря широкому информационному охвату населения через оборудование «Первого Маршрутного Телевидения» областные информационные агентства имеют также возможность информировать жителей об актуальных новостях региона. Аппаратно-программный комплекс является продуктом двойного назначения и служит не только для оповещения граждан государственными и муниципальными органами, но используется еще и как отлаженная монетизированная модель управления рекламным и социальным контентом.

- Наша продукция нашла применение в пилотном проекте Минстроя России «Умный город», который сегодня реализуется в Дубне, - рассказывает генеральный директор ООО «Первое Маршрутное Телевидение» Дмитрий Сидоренко. - На данный момент оборудование компании уже успешно работает и продолжает устанавливаться в учреждениях культуры, школах, спортсооружениях, в центрах муниципальных и государственных услуг, городской администрации, а также на 13 единицах транспорта. Теперь для дубненцев, которые передвигаются по наукограду на маршрутках и в автобусах, поездки станут информативными и совсем не скучными.

С помощью программно-аппаратного комплекса специалисты единой дежурной диспетчерской службы Дубны могут оповещать население о возможных чрезвычайных ситуациях, а региональное информационное агентство - информировать дубненцев об актуальных новостях Подмосковья. Системой активно пользуется МЧС региона. Благодаря разработанному и утвержденному регламенту взаимодействия, оперативные сообщения для оповещения населения выводятся через Центр управления кризисными ситуациями Московской области.

В ближайших планах резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Первое Маршрутное Телевидение» - оснащение подвижного состава ГУП МО «Мострансавто» и выпуск более 10 тысяч единиц оборудования для нужд Московской области, а также развитие дополнительных направлений выпуска продукции для транспортной безопасности и безопасности объектов массового пребывания населения. Продукция компании имеет широкое назначение и может успешно использоваться для реализации таких государственных и федеральных программ, как «Цифровая экономика», «Безопасный Регион», «Умный Город», «Импортозамещение».