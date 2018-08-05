Житель Кимр был готов выкурить 60 кустов конопли

В рамках мероприятий операции «Мак» они обнаружили более 60 кустов данного растения на приусадебном участке у 27-летнего местного жителя.

Мужчина уже дал признательные показания, пояснив, что выращивал коноплю исключительно для личных целей. Как сообщили в пресс-службе облуправления МВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.