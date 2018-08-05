Жанна Д'Арк посетила Дубну

Данный визит продолжил контакты, установленные в ходе визита представителей Руанды в ОИЯИ в июне этого года.

В Дирекции ОИЯИ высокую делегацию принял вице-директор ОИЯИ М.Г. Иткис, открывший встречу обзорным рассказом об Институте. В своем ответном слове г- жа Муджавамария подчеркнула, что Руанда активно заинтересована в развитии сотрудничества с ОИЯИ, как с широко известным и динамично развивающимся исследовательским центром, обладающим научными достижениями мирового уровня. В качестве основных сфер интересов Руанды г-жа Посол выделила подготовку кадров и участие в совместных научных исследованиях: «Надеюсь, что представители нового поколения наших ученых, получив здесь ценный исследовательский опыт, не только передадут эти знания соотечественникам, но, научив нас, они также смогут принести пользу и вашему Институту». По информации Посла, Руанда имеет успешный опыт подготовки студентов в рамках сотрудничества с ЦЕРН и хотела бы расширить эту деятельность за счет подключения к студенческим программам ОИЯИ. Кроме того, Посол Муджавамария выразила надежду, что представители Руанды уже в этом году смогут принять участие в программе международных стажировок «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров» (JEMS), реализуемой в ОИЯИ.

После встречи в Дирекции г-жа Посол ознакомилась с научной инфраструктурой Института, посетив несколько лабораторий ОИЯИ: Лабораторию ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Лабораторию нейтронной физики им. И.М. Франка, Лабораторию физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина.

По итогам обсуждений сторонами были выделены ключевые области взаимных интересов и ориентиры для составления плана совместных действий на 2018 – 2019 год, дающего старт сотрудничеству Руанды и ОИЯИ. В числе конкретных шагов, в том числе, планируется проведение в 2019 г. в Руанде мероприятия научно-образовательной направленности, предусмотренного совместным рабочим планом ОИЯИ и ЮНЕСКО, который обсуждался в ходе проведения Круглого стола в феврале 2018 г. в Париже.