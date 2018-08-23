Заволжская база в Дубне. Видео

Заволжская база, кстати, одно из живописнейших уголков города. В советские времена служила погрузочно-разгрузочной и складской площадкой. Поскольку железнодорожных путей в левобережной части города нет, на этом правобережном участке были склады ДМЗ.

Здесь были построены бункеры для хранения цемента и размещалось газовое хозяйство с резервуарами, в которые сливали сжиженный газ. Кстати, среди газовиков были умельцы, которые заливали пропан не только в газовозы и баллоны, но и в импортные разовые зажигалки.

Было много любителей порыбачить на озере внутри территории Заволжской базы. Где-то с 2013 года на этой земле началось строительство жилого комплекса «Европейский квартал». Место выбрано неплохое.

С балконов некоторых домов можно закидывать удочку прямо в озеро. К тому же, есть люди, которые не мыслят утреннее пробуждение без всплеска волн, шелеста камыша и дружного кваканья лягушек.

Несколько лет назад, на предмет проверки природоохранного законодательства, на территорию строительства жилого комплекса «Европейский квартал» наведывались инспекторы Госадмтехнадзора и работники прокуратуры. Сообщалось, что за нарушения в сфере природоохранного законодательства, производившее работы на этом объекте ООО «Строитель», было оштрафовано на кругленькую сумму.

О судьбе этого объекта, как проблемного, говорилось на встрече главы города М.Н. Данилова с журналистами в апреле 2018 года: Что построят и достроят в Дубне? Видео

Многих жителей города интересует, что там происходит сегодня?

Это можно узнать, посмотрев ч.1 нашего видео «Европейский квартал»