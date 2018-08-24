Заволжская база, ч.2 «Керосинка». Видео

Старшее поколение дубненцев помнит эти места не только как производственную площадку, но и как место отдыха, рыбалки. Многим хотелось бы узнать, как выглядят любимые некогда уголки города сегодня. Итак, озеро Керосинка и прилегающая к нему территория.

Пришедший к нам от предыдущих поколений топоним этого чистого водоёма, ничем, вроде бы, не связан с известным нефтепродуктом, но какой-то уж очень он огнеопасный. Как оказалось, ещё и пророческий.

Там был пожар. Горели бытовки строителей. Если судить по одной из надписей на двери «рота» - военных. Правда, кроме толпы гражданских тружеников из ближнего зарубежья никаких армейских подразделений на берегах Керосинки не наблюдалось. А теперь и вовсе никого нет. Гуляет ветер, от порывов которого скрипят незакреплённые листы железа.

На земле бывшего газового хозяйства заброшенные постройки и вкопанные в землю резервуары с надписями: «Огнеопасно» и «Взрывоопасно». Через дорогу от всего этого Парк семейного отдыха. И всему этому уже не один год. У людей есть надежда, что городские власти найдут способ, каким-то образом вернуть озеро и прилегающую к нему территорию жителям, т.е., тем, кто своим трудом и достижениями на благо Дубны имеет на это полное право.

Подробнее в нашем видео.