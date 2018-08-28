redactor@dubna.ru

Закончена роспись еще одного забора

#ГлобусДубны     2     вт, 28.08.2018 - 06:47
Виктор Неф
358 044

Группа ARTAZA и художница Анастасия Злобина закончили роспись забора в Шлюзовом переулке. Рисунки посвящены истории строительства Канала и ВРГС

Мы закончили забор! Ура, ура! Секции будут подкрашены вверху и по бокам. Последнюю секцию рисовала практически от руки, без карандаша, порадовалась. Потом выложу видос. Все залачила. В общем он довольно суровый, нарисованный быстро, напоминает рисунки гуашью в альбоме. Обсудили в начале работы сроки и финансы и поняли, что сделать нужно именно так. - Анастасия Злобина

Приходите полюбоваться!

 

Источник: 
ARTAZA
#ГлобусДубны

Также читайте

Уличную галерею исторических рисунков создают в Дубне
13.07.2018     174