Закончена роспись еще одного забора

Мы закончили забор! Ура, ура! Секции будут подкрашены вверху и по бокам. Последнюю секцию рисовала практически от руки, без карандаша, порадовалась. Потом выложу видос. Все залачила. В общем он довольно суровый, нарисованный быстро, напоминает рисунки гуашью в альбоме. Обсудили в начале работы сроки и финансы и поняли, что сделать нужно именно так. - Анастасия Злобина