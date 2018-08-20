Юбилей ветерана

20 августа празднует свое 80-летие Петр Андреевич Чернов – кандидат технических наук, ветеран атомной энергетики и промышленности, лауреат Государственной премии СССР.

Петр Андреевич родился в Воронежской области, в семье рабочих. Трудовую деятельность начал на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), связав свою жизнь с зарождающейся атомной отраслью страны. Без отрыва от производства окончил Московский инженерно-физический институт.

В 1973 году СССР впервые заключил контракт с Францией на поставку слабообогащённого урана-235 для атомных электростанций, и был дан старт масштабному проекту по созданию новых технологий и методов контроля. Вместе с командой специалистов П.А. Чернов занимался разделением изотопов урана в решении сложнейшей и уникальной научной, технологической и инженерной задачи. И за достигнутые успехи в 1979 году в составе авторского коллектива был удостоен Государственной премии СССР.

В январе 1981 года Петр Андреевич защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. А в июле был принят на Приборный завод «Тензор» в Дубне. Работал начальником центральной заводской лаборатории, заместителем директора по качеству – начальником отдела технического контроля, начальником испытательной лаборатории «Аналитик».

Свой богатейший опыт и обширные знания он и сейчас продолжает применять на практике: в качестве консультанта Научно-производственного предприятия «Интеграл», входящего в Группу компаний «ТЕНЗОР». На недавних торжествах в связи с 50-летием приборного завода за большой вклад в его развитие и становление П.А. Чернов награжден Почетной грамотой главы города Дубны.

Коллектив АО «ТЕНЗОР» с глубоким уважением относится к ветеранам. Их биографии тесно связаны с историей предприятия, а добросовестное отношение к порученному делу, преданность выбранной профессии служат примером для молодежи. Мы рады, что Петр Андреевич Чернов остается в строю, что он по-прежнему энергичный, инициативный, творческий человек, настоящий генератор идей. Таким мы его знаем уже много лет. Хочется пожелать ему здоровья, бодрости и долголетия!

На фото: П.А. Чернов, председатель профкома И.Б. Нелюбина, генеральный директор АО "ТЕНЗОР" В.А. Голубев.

Директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.