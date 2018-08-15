В Тверской области нашли машину, угнанную в Дубне

6 августа полицией Дубны было возбуждено уголовное дело по факту угона машины «Аudi A6». Преступление было совершено в июле текущего года. Дорогую иномарку нашли в одном из городов Тверской области.
Audi A6 уже вернули владельцу, серьёзных повреждений машина не получила.
Угонщику инкриминируется ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет. Обнаруженная в Тверском регионе машина будет возвращена владельцу.