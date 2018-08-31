В Дубне стражи порядка рассказали детям о службе в полиции

Сотрудники патрульно-постовой службы вместе с инспектором по делам несовершеннолетних рассказали детям об особенностях работы в полиции, о том какая это трудная и опасная профессия. В игровой форме с ребятами обсуждались качества, которыми должны обладать будущие полицейские, а также главные задачи сотрудников полиции.

В завершение встречи стражи порядка напомнили детям о правилах поведения в общественных местах и дома. Особое внимание было уделено осторожности при общении с незнакомыми людьми.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции за рассказ, пообещали соблюдать правила личной безопасности, слушать своих родителей и вести активный образ жизни.