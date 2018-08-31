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В Дубне стражи порядка рассказали детям о службе в полиции

Общественный порядок     4     пт, 31.08.2018 - 07:38
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

В преддверие празднования 95-летия со Дня образования патрульно-постовой службы  и начала нового учебного года, полицейские ОМВД России по г.о. Дубна рассказали детям о своей работе и провели профилактический урок «Я в безопасности!»

Сотрудники патрульно-постовой службы вместе с инспектором по делам несовершеннолетних рассказали детям об особенностях работы в полиции, о том какая это трудная и опасная профессия. В игровой форме с ребятами обсуждались качества, которыми должны обладать будущие полицейские, а также главные задачи сотрудников полиции.

В завершение встречи стражи порядка напомнили детям о правилах поведения в общественных местах и дома. Особое внимание было уделено осторожности при общении с незнакомыми людьми.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции за рассказ, пообещали соблюдать правила личной безопасности, слушать своих родителей и вести активный образ жизни.

ОМВД