В Дубне продолжается ямочный ремонт во дворах

К сожалению, в Дубне дворовые территории откадастрированы под многоквартирные дома, поэтому Администрация города не имеет права тратить бюджетные средства на ремонт дорог во дворах. Двор – это общедолевая собственность жителей, а значит, следить за их состоянием – обязанность управляющих компаний и ТСЖ. В этом году принято решение провести ремонт из внебюджетных источников.



«Я, как глава, понимаю, что у жителей никогда в семейном бюджете не появится средств, чтобы поменять полностью асфальтовое покрытие. Сегодня в Администрации города было принято решение отремонтировать хотя бы опасные ямы, аварийные участки, - пояснил Глава г.о. Дубна Максим Данилов. - В этом году в Администрации города принято решение отремонтировать хотя бы аварийные ямы. Асфальт закуплен за счет внебюджетных средств».

Ряд добросовестных управляющих компаний готовы подключиться и принять участие в этой работе.

«Нужно разобраться с кадастром, объяснил Максим Николаевич. – На то, чтобы нормально откадастрировать город, уйдет порядка 2 лет. Это позволит нам тратить на ремонт дворовых территорий средства из бюджетов разных уровней, а пока я ни копейки не могу потратить из городского бюджета на асфальтирование дорог, которые принадлежат жителям».

Также в этом году впервые в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий будет выделено 52 миллиона из областного бюджета на полное асфальтирование 15 дворов.