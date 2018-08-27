В Дубне построят комплекс по производству автосигнализаций

Площадь застройки, согласно разрешению на строительство, составит 1211,7 кв. м. Общая площадь двухэтажного объекта 2317,81 кв.м. Застройщик является ООО «ТЭК-электроникс», который вложит в реализацию проекта инвестиции в размере свыше125 млн рублей.

На производственном предприятии будут производиться охранные и сервисные системы для транспортных средств с целью обеспечения населения России. Телематическая GSM-автосигнализация и система управления климатом разработки специалистов «ТЭК-электроникс» будут обладать улучшенными характеристиками и функциональными возможностями по сравнению с аналогичной продукцией при более низкой цене.

Срок действия разрешения на строительство объекта – до сентября 2019 года. Завершить реализацию первой очереди проекта планируется в 2018 году. В лабораторно-производственном комплексе будет создано более 100 новых рабочих мест.