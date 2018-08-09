В Дубне полицейскими задержан подозреваемый, пытавшийся снять со счета организации 55 млн. рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 38-летней житель г. Железнодорожный, подозреваемый в совершении противоправных действий.

«Установлено, что злоумышленник, представив нотариусу фиктивную доверенность на представление интересов организации на третье лицо, заключил с ним в нотариальной форме фиктивный договор займа 55 млн. рублей сроком на 2 дня», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«После истечения срока займа обратился в банк и, представив фиктивные акты приема-передачи денежных средств, решение представителя фирмы о заключении сделки, учредительные документы организации и договор, попытался взыскать денежные средства со счета организации», – добавила Татьяна Петрова.

Однако банковский счет был своевременно заблокирован и денежные средства списаны не были.

В отношении подозреваемого Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следователем в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.