В Дубне нарушили порядок проведения аукциона по устройству детских площадок

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ВИВАНА» на действия Администрации городского округа Дубна и МКУ Контрактная служба города Дубны Московской области при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству детских игровых площадок
Согласно доводу жалобы, Организаторы торгов неправомерно отклонили заявку Общества на участие в электронном аукционе.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий Администрации и Учреждения и признало жалобу ООО «ВИВАНА» обоснованной.
Также, Московское областное УФАС России выдало Администрации городского округа Дубна и МКУ Контрактная служба города Дубны Московской области обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.