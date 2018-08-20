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В Дубне нарушили порядок проведения аукциона по устройству детских площадок

Общественный порядок     59     пн, 20.08.2018 - 13:43
Виктор Неф
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Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ВИВАНА» на действия Администрации городского округа Дубна и МКУ Контрактная служба города Дубны Московской области при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству детских игровых площадок

Согласно доводу жалобы, Организаторы торгов неправомерно отклонили заявку Общества на участие в электронном аукционе.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий Администрации и Учреждения и признало жалобу ООО «ВИВАНА» обоснованной.

Также, Московское областное УФАС России выдало Администрации городского округа Дубна и МКУ Контрактная служба города Дубны Московской области обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

Источник: 
Московское областное УФАС России
Администрация