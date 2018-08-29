Улица, фонарь, скамейка… Видео

На вопрос о том, как идёт процесс благоустройства, лучше всего спрашивать у самих горожан. Одна из жительниц дома, который попал в губернаторскую программу благоустройства (а ничего подобного тут не видели с момента сдачи дома в эксплуатацию) посетовала, что вряд ли доживёт до окончания работ. Подготовка к этим работам началась ещё в прошлом году, когда представители администрации вместе с жителями обошли весь двор и зафиксировали на бумаге все пожелания собственников жилых помещений.

Но проблема в том, что существующая программа действительно растянута во времени. Работы, конечно, идут по графику, но элементы благоустройства появляются во дворах по мере их поступления.

Во дворе, о котором идёт речь, месяц назад установили урны для мусора. Буквально на днях смонтировали несколько новых торшеров уличного освещения. Следующим этапом благоустройства будут новые лавочки около подъездов. Всего элементов благоустройства восемь, а на дворе почти сентябрь. Дожди, заморозки, короткий световой день…

Вопросы о благоустройстве дворов были подняты журналистами на брифинге в администрации Дубны 28 августа.

Ответы главы города М.Н. Данилова и его заместителя Н.А. Тимошенко в нашем видео.