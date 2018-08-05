«ТЕНЗОР» на страницах краеведческого издания Дубны

В преддверии празднования полувекового юбилея АО «ТЕНЗОР» вышел в свет очередной номер историко-краеведческой газеты «Подмосковное наследие», полностью посвященный приборному заводу.

В 1968 году было принято решение создать в Дубне предприятие по производству аппаратуры для ядерно-физических исследований и определено место для новой промышленной площадки – район Большая Волга. Через пять лет построенный с нуля завод дал первую продукцию. Вместе с развитием «ТЕНЗОРА» преображался и весь микрорайон: возводились жилые дома и общежития, объекты электро-, тепло- и водоснабжения, учебные, спортивные, торговые, досуговые заведения.

О памятных моментах в истории завода на страницах тематического издания рассказали руководители, сотрудники и ветераны «ТЕНЗОРА», трудившиеся на предприятии в разные годы.

Читатели узнают о наиболее интересных проектах, осуществленных дубненскими приборостроителями, о многочисленных разработках, среди которых были действительно уникальные приборы: например, аналогово-цифровой преобразователь БПН-10 для системы внутриреакторного контроля (СВРК) «Гиндукуш» и радиоизотопный электрокардиостимулятор РЭКС на плутониевой батарейке. Некоторые перспективные направления пока не реализованы, но ждут своего часа. В том числе выпуск плазмофоризаторов на трековых мембранах.

Интервью и воспоминания дополнены большим количеством архивных фотоматериалов, а также фотографиями современного производства.

Газета «Подмосковное наследие» распространяется бесплатно. Тематический выпуск представлен в библиотеках наукограда, а также в Музее археологии и краеведения г. Дубны (ул. Моховая, 11), где открыта юбилейная экспозиция к 50-летию Приборного завода «ТЕНЗОР».