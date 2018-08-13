«ТЕНЗОР» для АЭС «Куданкулам»

Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) в партнерстве с индийской компанией Kiel Marketing участвует в конкурсе, объявленном Национальным агентством по атомной энергии Индии. Речь идет о поставке систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) для второй очереди АЭС «Куданкулам» – третьего и четвертого энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000 МВт.

Атомная электростанция расположена на юге штата Тамилнад, на берегу Индийского океана. В этом крупнейшем проекте российско-индийского экономического сотрудничества участвуют ведущие научно-технические организации и промышленные предприятия нашей страны.

Разработкой и внедрением автономных систем контроля и управления противопожарной защиты «ТЕНЗОР» занимается уже несколько десятилетий. Среди базовых функций многоуровневых программно-технических комплексов СКУ ПЗ – автоматическое раннее обнаружение пожара, дистанционное управление технологическим оборудованием систем пожаротушения (водяного, газового, порошкового) и противодымной вентиляции, включая огнезадерживающие клапаны, информационная поддержка персонала. Высокое качество и надежность продукции подтверждается международными сертификатами.