«ТЕНЗОР» для АЭС «Куданкулам»

Приборный завод «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) в партнерстве с индийской компанией Kiel Marketing участвует в конкурсе, объявленном Национальным агентством по атомной энергии Индии. Речь идет о поставке систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) для второй очереди АЭС «Куданкулам» – третьего и четвертого энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000 МВт.
Атомная электростанция расположена на юге штата Тамилнад, на берегу Индийского океана. В этом крупнейшем проекте российско-индийского экономического сотрудничества участвуют ведущие научно-технические организации и промышленные предприятия нашей страны.
Разработкой и внедрением автономных систем контроля и управления противопожарной защиты «ТЕНЗОР» занимается уже несколько десятилетий. Среди базовых функций многоуровневых программно-технических комплексов СКУ ПЗ – автоматическое раннее обнаружение пожара, дистанционное управление технологическим оборудованием систем пожаротушения (водяного, газового, порошкового) и противодымной вентиляции, включая огнезадерживающие клапаны, информационная поддержка персонала. Высокое качество и надежность продукции подтверждается международными сертификатами.
– У наших специалистов богатый опыт, а у приборного завода – хорошая репутация в области производства высокотехнологичного наукоемкого оборудования для критически важных объектов, – отметил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев. – Нашими СКУ П3 оснащены более 120 объектов Госкорпорации «Росатом» и Министерства обороны РФ, а также атомные энергоблоки в Беларуси, Китае, Иране. Уже не первый год эти сложнейшие комплексы эксплуатируются и в Индии. Так что с АЭС «Куданкулам» у нас давние связи, и мы надеемся продолжить взаимовыгодное сотрудничество.