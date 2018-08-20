Сводка происшествий 12 - 17 августа 2018 года

12 августа

Инспекторами ДПС в ходе несения службы на обслуживаемой территории выявлен 16-летний молодой человек, который совершил угон машины. В отношении несовершеннолетнего сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1. ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция ч.1. ст.166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

14-15 августа

Сотрудниками отдела дознания возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» в отношении двух местных жителей, которые в июле месяце осуществили фиктивную постановку на регистрационных учёт по месту пребывания двух граждан одной из республик ближнего зарубежья. В первом случае дело возбуждено в отношении 40-летнего мужчины, во втором – в отношении 61-летнего мужчины, которые осуществили фиктивную регистрацию в правобережной части города. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-ёх лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило сообщение том, что в сквере по ул. Жолио Кюри, молодой человек залез на фонтан и снял статую голубя. Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции в ходе несения службы на обслуживаемой территории выявлен 26-летний местный житель, который совершил данное хищение. В настоящее время по факту кражи голубя проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении его к административной ответственности.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г.о. Дубна при отработке обслуживаемой территории выявлен 32-летний житель Тверской области, который похитил из гипермакета две продуктовые тележки стоимостью 1300 рублей каждая. В отношении злоумышленника дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1. ст.158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества».

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 31-летний местный житель, который, находясь на территории муниципального казённого учреждения в левобережной части города, украл два тракторных аккумулятора. Сумма ущерба составила 6100 рублей. В отношении злоумышленника сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1. ст.158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Санкция ч.1. ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Инспекторами по делам несовершеннолетних в ходе проведения профилактического мероприятия выявлен 18-летний молодой человек, который украл из закрытого кафе, расположенного в правобережной части города, четырнадцать банок пивного напитка. Сумма ущерба составила 540 рублей. Следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна в отношение злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что в левобережной части города вскрыли гараж и похитили лодочный мотор с бензобаком, принадлежавший потерпевшему. Сумма ущерба составила 77990 тысяч рублей. По факту данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

17 августа

Сотрудниками Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в ходе проведения работы на обслуживаемой территории выявлен 29-летний гражданин, который, находясь в одном из магазинов по ул. Понтекорво, открыто, в присутствии сотрудников магазина, взял со стеллажей продукты и покинул торговый зал, не оплатив товары. Сумма ущерба составила 575 рублей. В отношении злоумышленника сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества». Санкция ч.1 ст.161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.