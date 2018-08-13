Сводка происшествий 06-10 августа 2018 года

6 августа

Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2. ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» в отношении 42-летнего мужчины, который в ходе словесного конфликта нанёс два удара ножом по правой руке своей сожительницы, в результате чего потерпевшая получила две раны правого предплечья. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1. ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» в отношении 34-летнего мужчины, который находясь в машине, в состоянии алкогольного опьянения с правой стороны от 28-летнего водителя направил на него пневматический газобаллонный пистолет. В попытке отнять пистолет водитель отпустил руль, в результате чего, потеряв управление, автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилей. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет. В результате ДТП пассажиры автомобиля проезжающего по встречной полосе были госпитализированы в травматологическое отделение. Одна из потерпевших до сих пор находятся на лечении. В отношении 34-летнего местного жителя ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1. ст. 268УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.

По факту угона машины «Аudi A6» в июле месяце, в настоящее время возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет. Обнаруженная в Тверской области машина будет возвращена владельцу.

8-10 августа

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» в отношении 34-летнего жителя города Москвы, который при проверке документов предъявил сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна водительское удостоверение с признаками подделки.

По этой же статье возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья России, который предъявил участковому документ уведомления о прибытии иностранного гражданина с признаками подделки.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

По факту кражи квартиры следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная, группой лиц по предварительному сговору». Похищены ювелирные изделия, сумма ущерба 24 тысяч.

Ранее по этой же статье возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, которая, находясь в продуктовом магазине, незаметно вытащила из продуктовой корзинки потерпевшей ключ от камеры хранения и похитила мобильный телефон и электронную книгу заявителя. Сумма ущерба составила 2700 рублей.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Будьте осторожны! Жители первых этажей, при выходе из дома закрывайте не только дверь, но и окна. Уезжая в отпуск, во избежание кражи, попросите соседей присмотреть за квартирой.