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Сводка ДТП с 20 по 26 августа 2018 года

Дорожный патруль     129     пн, 27.08.2018 - 11:32
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • Наезд на препятствие - 2
  • Движение задним ходом - 2
  • Не соблюдение дистанции – 2
  • Не уступают дорогу друг другу – 1

 

23 августа на проспекте Боголюбова в районе дома №11 водитель, управляя автомашиной Форд Экспедишн, совершил наезд на велосипедиста, который двигался с кругового движения по направлению от ул. Понтекорво д.2 в сторону д.11 по ул. Понтекорво. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в приёмный покой ГАУЗ МО ДГБ с диагнозом "закрытый перелом правой ключицы".

В городском округе ДУБНА с 20 по 26 августа 2018 года выявлено 187 нарушений ПДД, из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2 человека;
  • Водителей, допустивших нарушения правил перевозки детей без удерживающего устройства – 5 человек;
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 8 человек;
  • Нарушение ПДД пешеходами – 20;
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ОГИБДД