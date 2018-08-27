Сводка ДТП с 20 по 26 августа 2018 года

Дорожный патруль 129 пн, 27.08.2018 - 11:32
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий
В основном причины ДТП:
- Наезд на препятствие - 2
- Движение задним ходом - 2
- Не соблюдение дистанции – 2
- Не уступают дорогу друг другу – 1
23 августа на проспекте Боголюбова в районе дома №11 водитель, управляя автомашиной Форд Экспедишн, совершил наезд на велосипедиста, который двигался с кругового движения по направлению от ул. Понтекорво д.2 в сторону д.11 по ул. Понтекорво. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в приёмный покой ГАУЗ МО ДГБ с диагнозом "закрытый перелом правой ключицы".
В городском округе ДУБНА с 20 по 26 августа 2018 года выявлено 187 нарушений ПДД, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 2 человека;
- Водителей, допустивших нарушения правил перевозки детей без удерживающего устройства – 5 человек;
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 8 человек;
- Нарушение ПДД пешеходами – 20;
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1