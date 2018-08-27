Сводка ДТП с 20 по 26 августа 2018 года

В основном причины ДТП:

Наезд на препятствие - 2

Движение задним ходом - 2

Не соблюдение дистанции – 2

Не уступают дорогу друг другу – 1

23 августа на проспекте Боголюбова в районе дома №11 водитель, управляя автомашиной Форд Экспедишн, совершил наезд на велосипедиста, который двигался с кругового движения по направлению от ул. Понтекорво д.2 в сторону д.11 по ул. Понтекорво. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в приёмный покой ГАУЗ МО ДГБ с диагнозом "закрытый перелом правой ключицы".

В городском округе ДУБНА с 20 по 26 августа 2018 года выявлено 187 нарушений ПДД, из них: