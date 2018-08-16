Сухогруз "Окский-58" не дошел до Дубны

Ленинградским следственным отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводиться доследственная проверка по факту происшествия в акватории реки Свирь в Подпорожского района Ленинградской области, при котором сухогрузный теплоход сел на мель.

На данный момент установлено, что сухогрузный теплоход "Окский-58", следовавший по реке Свирь из Санкт-Петербурга в подмосковную Дубну, сел на мель в 15 километрах от города Лодейное Поле Ленинградской области. На борту находилось 8 членов экипажа В результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение