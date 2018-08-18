Строительство круговой развязки Вернова-Станционная в Дубне. Видео

О том, что в связи со строительством круговой развязки на участке Вернова-Станционная с 15 августа закрывается движение автотранспорта по улице Станционной, сообщили уже все имеющиеся в городе СМИ. К сожалению, не все жители Дубны внимательно следят за информацией газет, телевидения, интернет-порталов.

О факте установки поста на развилках Строителей-Молодёжная-Станционная и Станционная-Правды до сих пор не имеют понятия многие водители. Вчера у памятника ИЛ-2 внедорожник, видимо, поздно заметив шлагбаум, на большой скорости перемахнул тротуар и улетел на обочину. Как отметили очевидцы, не пострадали водитель и его пассажир. Сумел увернуться от автомобиля и пешеход на тротуаре. Не очень-то уютно за тонкими стенками поста почувствовали себя и работники охраны. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий.

Призываем водителей на этом участке, а также на других участках, где ведутся работы, внимательно следить за дорожными знаками. Берегите себя и окружающих!

О том, как идут работы по возвращению круговой развязки на пересечение Вернова-Станционная в нашем видео.