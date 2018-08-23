Стоимость билетов на Экспресс изменится

С 6 сентября устанавливаются новые стоимости проезда в скорых пригородных поездах повышенной комфортности с предоставлением посадочных мест
Маршруты:
- Москва (Курский вокзал) – Владимир;
- Москва (Киевский вокзал) – Калуга;
- Москва (Казанский вокзал) – Рязань;
- Москва (Курский вокзал) – Тула;
- Москва (Ярославский вокзал) – Александров;
- Москва (Савеловский вокзал) – Дубна.
Ознакомиться с актуальными тарифами можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».