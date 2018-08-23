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Стоимость билетов на Экспресс изменится

Транспорт     95     чт, 23.08.2018 - 16:36
Виктор Неф
351 052

С 6 сентября устанавливаются новые стоимости проезда в скорых пригородных поездах повышенной комфортности с предоставлением посадочных мест

Маршруты: 

  • Москва (Курский вокзал) – Владимир; 
  • Москва (Киевский вокзал) – Калуга; 
  • Москва (Казанский вокзал) – Рязань; 
  • Москва (Курский вокзал) – Тула; 
  • Москва (Ярославский вокзал) – Александров; 
  • Москва (Савеловский вокзал) – Дубна. 

Ознакомиться с актуальными тарифами можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».

Источник: 
Центральная ППК
Экспресс
транспорт