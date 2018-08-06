Самолет ТУ-124 в Кимрах готовят к переезду

С 11 часов памятник ТУ-124 в Савёлово обследовали специалисты завода, который имеет огромный опыт в восстановлении самолетов. Рязанцам поручено отремонтировать кимрский ТУ к юбилею знаменитого кимряка – выдающегося авиаконструктора А.Н. Туполева, который состоится в ноябре этого года. Председателем рабочей группы по подготовке к празднованию знаменательной даты является сенатор Андрей Епишин. Он также возглавляет рабочую группу по вопросам государственной политики в сфере авиастроения в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Первоначальный вывод после осмотра памятника и нового места стоянки ТУ-124 (его планируют установить на правой стороне Волги при въезде на мост) заключается в следующем: самолет в удовлетворительном состоянии, место подходящее. Администрация города приступает к подготовке проекта обустройства территории.