Ровный асфальт от Дубны до Конаково

Уже частично срезано старое асфальтовое покрытие, идет укладка выравнивающего слоя асфальта. Ремонт выполняется двумя подрядными организациями, но по одной и той же технологии.

– Сначала происходила срезка четырех сантиметров старого асфальтового покрытия путем холодного фрезерования. Затем производилась укладка геосетки, что повышает надежность асфальтового покрытия и не дает ему разрываться. После этого укладывался выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия толщиной четыре сантиметра. Далее производится укладка 6-сантиметрового слоя щебеночно­-мастичного асфальтобетона (сделанного на основе гранитного щебня). Гарантия на такую дорогу дается на пять лет, – рассказал старший прораб АО «ДРСУ» из Твери Роман Егоров.