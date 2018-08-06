Резидент ОЭЗ «Дубна» выводит на рынок новую технологию на базе блокчейна

Напомним, что технология PROVER создана ее разработчиками – специалистами компании «Нордавинд-Дубна» с целью исключения подделки видеоматериалов, которые могут быть использованы в качестве объективного доказательства совершившегося события. Технология полностью построена на базе блокчейна NEM. Первая версия включает в свой состав три продукта - PROVER Antifake, PROVER Swype ID и PROVER Clapperboard.

Сервисом PROVER Antifake можно воспользоваться уже сегодня. С его помощью можно проанализировать любой видеофайл на предмет наличия в нем признаков склеек и монтажа, причем услуга предназначена для проверки видеофайлов в любых форматах.

- Еще два сервиса будут доступны буквально в течение недели, когда мы завершим размещение мобильных приложений в официальных магазинах приложений GooglePlay и AppStore, - рассказывает генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская. - Сервис PROVER Swype ID гарантирует, что видеоконтент создан реальной камерой мобильного устройства в известный промежуток времени и не содержит признаков монтажа. Мобильное устройство, с которого ведется видеозапись, должно быть подключено к интернету. А вот PROVER Clapperboard, предназначено для заверения видеоконтента, записываемого на любые цифровые камеры, в том числе, работающие автономно без интернет подключения.

Технология PROVER предназначена для решения любых задач, в которых требуется беспристрастное и надежное видеодоказательство происходившего события. И не удивительно, что сегодня множество организаций заинтересованы в использовании разработки резидента особой экономической зоны «Дубна». Поэтому в настоящее время Группа компаний «Нордавинд» совместно с партнерами активно разрабатывает вертикальные отраслевые решения в области страхования, финтеха, безопасности, медицины, журналистики, других сфер деятельности.