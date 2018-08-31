Резидент ОЭЗ «Дубна» представит проект на крупнейшем газовом форуме

На экспозициях ведущей площадки страны для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой отрасли традиционно демонстрируют самые актуальные технологические разработки и проекты, которые влияют на формирование глобального рынка в данной сфере развития мировой энергетики. Поэтому организаторы международного газового форума заранее знакомятся с участниками, оценивая значимость представляемых ими технологий. С этой целью ОЭЗ «Дубна» посетили генеральный директор ООО «Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Воронков и генеральный директор Российско-Китайкого бизнес-парка Чэнь Чжиган, где им представили проект компании «ИНТЕХ-Сервис».

В начале встречи генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев рассказал о наиболее значимых проектах, которые резиденты реализуют на подмосковной территории, динамике строительства ими собственных предприятий. Он особо обратил внимание на то, что полностью готовая инфраструктура, внимание Управляющей компании и региональной власти к каждому проекту, оперативное решение всех проблемных вопросов способствуют тому, что здесь нет долгостроев, быстро оформляются необходимые документы и запускается в производство инновационная, в большинстве случаев импортозамещающая продукция.

Именно о такой продукции - аппаратуре электрического дивергентного каротажа, которая необходима для выявления значительных запасов нефти и газа в скважинах эксплуатационного фонда, говорил генеральный директор компании «ИНТЕХ-Внедрение» Виктор Беляков. Он презентовал отечественное оборудование, которое по техническим характеристикам считается одним из лучших в мире и уже отлично зарекомендовало себя не только в России, но в Казахстане, Государстве Кувейт, а в ближайшее время выходит на рынки Египта и Саудовской Аравии.

В том, что и на новых рынках продукция компании будет востребована, составит конкуренцию импортным аналогам, не сомневается генеральный директор ООО «ИНТЕХ-Сервис» Вячеслав Мухин, который подробно обосновал решение организовать производство именно в ОЭЗ «Дубна». Он пояснил, что это возможно в первую очередь благодаря беспрецедентным налоговым и таможенным льготам, низкой стоимости аренды земельных участков и другим преференциям, которые предоставляют резидентам ОЭЗ федеральный центр и Московская область.

Поддержал руководителя ОЭЗ «Дубна» в том, что от начала строительства до выпуска готовой высокотехнологичной продукции должно пройти минимальное время, председатель Совета директоров «ИНТЕХ-Сервис» Валентин Цой, который сообщил о намерении досрочно - в июне 2019 года ввести первый пусковой комплекс и начать производство двух видов продукции - аппаратуры электрического каротажа обнаружения залежей и пропластков нефти и газа, а также тракторов для доставки геофизического оборудования по наклонно-горизонтальным участкам скважин. По мнению Валентина Цоя, при успешной реализации проекта компания сможет за пять лет обеспечить объем выручки до 10,8 млрд. рублей.

В перспективе на базе разработок ВПК компания «ИНТЕХ-Сервис» намерена создавать различные модификации мобильных установок для бурения горизонтальных и наклонно-направленных стволов. Партнерами резидента в реализации этих планов пожелали стать один из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия - предприятие «ГосМКБ «Радуга» в Дубне и производители нефтегазового оборудования из Китая.

- Проект действительно сильно впечатляет, и уже на следующей неделе представители крупных китайских компаний приедут в Москву для обсуждения своего участия в нем, - подтверждает Чэнь Чжиган. - На мой взгляд, это перспективное предприятие, а также в целом территорию дубненской особой экономической зоны, другие разработки ее резидентов надо шире представлять на различных площадках, в том числе, Международного газового и Санкт-Петербургского экономического форумов.

Такая возможность у «ИНТЕХ-Сервис» появится в самое ближайшее время, и, как заверил генеральный директор ООО «Экспофорум-Интернэшнл», тому есть множество причин.