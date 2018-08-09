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Рейтинг УК Дубны в общем рейтинге УК Московской области

ЖКХ     13     чт, 09.08.2018 - 19:25
Администрация Дубны
111 702
Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

Посмотреть и задуматься... Место в рейтинге и звёздная классификация (высшая категория – 4 звезды)

Название Управляющей компании / Место в рейтинге / Количество звезд:

  • "УКС" (Управление коммунальными системами) - 39 ***
  • "Сириус-О" - 63 ***
  • "Финсервис" - 256 ***
  • "УК "Дубна" - 349 ***
  • "Дубна-Уют" - 393 **
  • "УК "Ривер Клаб" - 474 **
  • "Управдом "Дубна" - 504 **
  • "Квартал" - 597 **
  • "Жилкомсервис" - 637 **
  • "Управдом "Черная речка" - 679 **
  • "Техносистемс ЛТД" - 727 **
  • "Домострой" - 754 **
  • "Прогресс" - 809 **
  • "УК "Кентавр" - 813 **
  • "Регстрой-Сервис" - 830 **
  • "ГЕУК "Дубна" - 910 *
ЖКХ