Ремонт Дмитровского шоссе от поста ГАИ до начала спуска в тоннель

Транспорт 48 пн, 20.08.2018 - 15:17
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
Работы по укладке асфальта будут проводиться поэтапно с 20 августа по 3 сентября. На данном участке будет организовано реверсивное движение, возможно затруднение движения автотранспорта.
- 20-21 августа - снятие асфальта правой стороны (из Москвы, от поста ГАИ в сторону тоннеля)
- ориентировочно с 23 августа по 3 сентября - укладка нового асфальта правой стороны
Точная дата начала работ по укладке асфальта в районе пересечения Дмитровского шоссе и ул. Станционная будет сообщена дополнительно.