Редкий вид клюквы найден в Дубне

В ходе мониторинга редких видов флоры и фауны, который ведется по заказу минэкологии, в Талдомском районе биологам удалось обнаружить крайне редкое растение. Это растение, характерное для севера таежной и юга тундровой зон, в центре Европейской России является редчайшим видом и занесено во многие региональные Красные книги, в том числе и в Красную книгу Московской области.

Сделанная биологами находка еще раз свидетельствует о том, что созданная на севере региона сеть особо охраняемых природных территорий способствует восстановлению популяций видов, которые считались исчезнувшими.

Редкая ягода «вымерла» из-за осушения болот и вытаптывания. Сейчас популяция клюквы восстанавливается благодаря реабилитации экосистемы — обводнению торфяников. Правда, этот процесс регенерации оказался очень длительным. Восстановление традиционной болотной растительности началось здесь еще 15 лет назад: стала разрастаться пушица, мхи, осока, сабельник и другие растения, предпочитающие «жить» на торфяной подушке. А сейчас, отмечают эксперты, пошел процесс так называемой сукцессии — смены растительных сообществ. Гипновые мхи сменяются представителями рода сфагнум, ивы уступают место березам, а багульник потеснила мелкоплодная клюква, которую так давно не видели в здешних местах.