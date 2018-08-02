Распознать данные человека за 2 секунды позволяет разработка резидента ОЭЗ «Дубна»

Проект резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «РуДевайсез» направлен на создание инновационных решений на основе российских технологий в области распознавания изображений. Они помогают оптимизировать бизнес-процессы, связанные с обработкой различных видов документов граждан и соответствуют всем требованиям импортозамещения.

- Используемые нами технологии позволяют мгновенно распознать любой тип документа и передать данные на экран системы, существенно сокращая время работы оператора и увеличивая число лиц, обслуживаемых одним специалистом, - рассказывает генеральный директор ООО «РуДевайсез» Елена Чумбалова. – К тому же автоматизированный ввод данных снижает влияние «человеческого фактора» и тем самым помогает уменьшить число возможных ошибок.

«ПАК РД» с интегрированной специализированной операционной системой и программным обеспечением «SmartIDReader» благодаря использованию уникальных алгоритмов обработки видео-потока и технологий искусственного интеллекта дает возможность значительно оптимизировать бизнес-процессы, связанные со сканированием и обработкой паспортных данных. Разработанная отечественными специалистами технология высокоточных и высокопроизводительных методов машинного зрения в совокупности с инновационным устройством, управляемым собственной операционной системой дубненского резидента, позволяет распознавать данные с непревзойденной точностью и скоростью.

- Наши решения базируются на передовых российских технологиях в области искусственного интеллекта, разрабатываемых компанией Smart Engines Ltd, - поясняет Елена Чумбалова. - Решения для оперативного сканирования документов включают специализированное устройство сканирования на базе видео-камеры, а также специализированное программное обеспечение распознавания документов, удостоверяющих личность на базе технологии SmartIDReader, которое может просто интегрироваться в существующую ИТ-инфраструктуру. Устройство оперативно сканирует документы в высоком качестве, распознает и обрабатывает визуальные данные, и буквально в течение двух секунд выводит распознанные данные «в режиме клавиатуры».

Сегодня в использовании «ПАК РД» заинтересованы банки, страховые компании, МФЦ, гостиницы и билетные кассы, магазины, различные пропускные пункты, миграционные службы, многие другие организации. Компактное скоростное устройство значительно упрощает их работу с удостоверениями личности, кредитными картами, полисами и другими документами, дает возможность повысить эффективность бизнес-процессов и сократить время ожидания клиентов.

Отдельно стоит отметить, что уже более 800 устройств успешно используются в кассах РЖД по всей России, позволяя кассирам сократить время обслуживания пассажиров.