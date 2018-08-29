Работа Отдела по вопросам миграции 09 сентября

Администрация 7 ср, 29.08.2018 - 07:45
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
В целях обеспечения реализации гражданами Российской Федерации избирательного права, создания необходимых условий для голосования граждан, Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.о. Дубна будет осуществлять приём граждан 09 сентября 2018 года с 08:00 до 20:00 часов
Отдел по вопросам миграции ОМВД предоставляет госуслуги, связанные с миграционными вопросами, выдачей заграничного и Российского паспортов, регистрацией (или снятием с регистрационного учета) граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания, по новому адресу: ул. Луговая, д.26 А, телефон для справок – 8-926-241-43-57.